Sanremo allarme a Villa Peppina | tra giochi rotti e pericoli nel parco

Un gruppo di residenti del quartiere Polo Nord e madri di bambini degli asili Mary Poppins, Arcobaleno, Villa Peppina e del Castillo ha segnalato la situazione del parco di Villa Peppina a Sanremo. Secondo quanto riferito, nel parco si trovano giochi rotti e ci sono rischi legati alla presenza di elementi pericolosi. La preoccupazione riguarda la sicurezza dei bambini e la manutenzione dell’area verde.

Un gruppo di residenti del quartiere Polo Nord e madri che fanno capo agli asili Mary Poppins, Arcobaleno, Villa Peppina e del Castillo hanno lanciato un grido d’allarme a Sanremo per le condizioni di abbandono in cui versa il parco di Villa Peppina. La segnalazione evidenzia pericoli strutturali, l’inagibilità di alcuni servizi e la scoperta di oggetti potenzialmente pericolosi all’interno dell’area verde, considerata vitale per la socialità della zona centrale. Sicurezza compromessa e degrado infrastrutturale nel cuore del quartiere. La situazione descritta dalle famiglie è caratterizzata da una serie di criticità che spaziano dalla manutenzione ordinaria alla sicurezza fisica delle strutture.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, allarme a Villa Peppina: tra giochi rotti e pericoli nel parco Notizie correlate Giochi rotti nel parco del ConcilioÈ esplosa ancora una volta la polemica per lo stato dei giochi e delle strutture al parco del Concilio, nell’area verde di Villa Teresa a Recanati,... Parma, siringa tra i giochi: il Parco Ghiretti è sotto allarmeUn pericoloso oggetto tagliente è stato rinvenuto nell’area giochi di viale Piacenza, all’interno del Parco Ghiretti a Parma, scatenando il timore...