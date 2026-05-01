Il portiere spagnolo, attualmente nel giro dell’Inter, ha deciso di non proseguire come secondo portiere anche nella prossima stagione. Tre club di Serie A sono interessati al suo ingaggio e stanno valutando le possibilità di un trasferimento. La sua decisione ha aperto un confronto tra le pretendenti, che cercano di definire i dettagli per formalizzare l’interesse. La situazione si sviluppa mentre si cercano soluzioni per la copertura del ruolo tra le squadre coinvolte.

Il portiere spagnolo non vuole vivere una terza stagione nelle vesti di secondo Chi sarà l’erede di Sommer? L’Inter ha un accordo con Vicario, ma da Appiano filtra che sono in crescita le quotazioni di Josep Martinez, autore ottime prestazioni nelle due gare consecutive contro Cagliari e Como che lo hanno indubbiamente rilanciato. Inter, le ultime su Vicario (Instagram) – Calciomercato.it Le prossime saranno decisive in casa Inter per quanto riguarda il tema nuovo portiere. Martinez non intende restare un altro anno, il terzo consecutivo, nelle vesti di secondo. Se l’Inter decidesse di chiudere davvero per Vicario del Tottenham, il futuro dell’ex Genoa sarebbe altrove.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Martinez, titolare dell’Inter o addio: tre pretendenti in Serie A

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