Inter Chivu shock | Martinez titolare al posto di Sommer

L’Inter ha annunciato la formazione per la partita di venerdì contro il Cagliari, con una novità significativa in porta. Cristian Chivu ha deciso di schierare Josep Martinez come titolare, lasciando in panchina Yann Sommer, che solitamente occupa quella posizione. La scelta rappresenta un cambio rispetto alle ultime gare e ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

La formazione dell’Inter per la sfida di venerdì pomeriggio contro il Cagliari presenta una sorpresa tattica che scuote l’assetto nerazzurro: Cristian Chivu ha infatti optato per l’impiego di Josep Martinez tra i pali, lasciando in panchina il titolare Yann Sommer. La scelta risponde a una precisa esigenza di gestione della condizione atletica e della continuità agonistica del portiere spagnolo, in vista di un impegno fondamentale in Coppa Italia. Gestione dei carichi e preparazione per il ritorno in Coppa. Il tecnico Chivu ha deciso di concedere spazio a Martinez con un obiettivo molto chiaro: garantire al portiere un ritmo di gioco adeguato prima del delicato confronto di martedì 21 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inter, Chivu shock: Martinez titolare al posto di Sommer Notizie correlate Martinez titolare in Inter Cagliari: il retroscena sulla scelta di Chivudi Alberto PetrosilliMartinez è stato lanciato da Chivu come titolare nella sfida di questa sera contro il Cagliari a San Siro: c’entra la Coppa... Leggi anche: Sommer Inter, Chivu conferma lo svizzero ma Martinez scalda i motori: il piano in vista dei prossimi impegni Altri aggiornamenti Temi più discussi: L'Inter perde il suo Uomo Simbolo nel momento più delicato della stagione: Thuram sarà il trascinatore; Inter shock Lautaro | ricaduta al soleo e 20 giorni di stop; Martinez titolare in Inter Cagliari: il retroscena sulla scelta di Chivu; Lautaro infortunio per il capitano dell’Inter | cosa si è fatto. Inter, Josep Martinez questa sera titolare. Le ragioni dietro la scelta di ChivuLa principale novità di formazione dell'Inter è la presenza di Josep Martinez dal primo minuto. Lo spagnolo non giocava dalla partita. tuttomercatoweb.com Sky – Inter-Cagliari, non solo Martinez in porta: altra novità di formazione per ChivuDue importanti novità di formazione per l'Inter in vista della sfida di questa sera contro il Cagliari: le ultime ... fcinter1908.it e li fanno bellissimi Tris dell’ #InterCagliari #SerieAEnilive #DAZN x.com THURAM, BARELLA E ZIELINSKI TRASCINANO L'INTER L'Inter vince 3-0 contro il Cagliari grazie alla rete di Thuram al 52', su assist di Dimarco, dell'ex Nicolò Barella al 56' e di Zielinski al 92' Una vittoria che permette ai nerazzurri di allungare ulteriorm - facebook.com facebook