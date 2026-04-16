L’amministrazione comunale di Ventimiglia ha deciso di destinare un totale di 45.000 euro per interventi di messa in sicurezza nelle frazioni di Mortola e Balzi Rossi. La somma è stata assegnata con l’obiettivo di prevenire rischi legati a frane e sversamenti di materiali, in modo da tutelare le aree interessate. La delibera è stata approvata di recente e prevede interventi specifici nel territorio.

L’amministrazione di Ventimiglia ha stanziato un fondo complessivo di 45.000 euro per proteggere il territorio delle frazioni di Mortola e Balzi Rossi da potenziali pericoli geomorfologici. L’operazione mira a risolvere criticità emerse recentemente, concentrandosi sulla stabilità di pareti rocciose e sulla salvaguardia della rete fognaria in aree sensibili. La decisione politica interviene su due fronti distinti ma strettamente collegati alla gestione del rischio locale. Nella zona dei Balzi Rossi, una parte dell’investimento pari a 14.000 euro sarà destinata alla stabilizzazione di una scarpata rocciosa. Questo intervento è diventato prioritario dopo che un distacco di materiale lapideo ha danneggiato la condotta fognaria, provocando lo sversamento di liquami in un’area protetta dal vincolo paesaggistico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ventimiglia: 45.000 euro per bloccare frane e sversamenti a Mortola

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