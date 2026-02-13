Ciclone di San Valentino scatta l' allerta meteo | le nuove piogge aumenteranno il rischio di frane

Il ciclone di San Valentino colpisce l’Emilia Romagna, causando allerta meteo gialla per il rischio di frane. Le piogge intense, in arrivo nelle prossime ore, aumentano la paura di smottamenti sui pendii del crinale appenninico. Le strade di montagna sono già state chiuse, e le squadre di emergenza monitorano attentamente le zone più a rischio. La pioggia battente, accompagnata da raffiche di vento, mette in allerta i residenti e le autorità locali.