Ciclone di San Valentino scatta l' allerta meteo | le nuove piogge aumenteranno il rischio di frane
Il ciclone di San Valentino colpisce l’Emilia Romagna, causando allerta meteo gialla per il rischio di frane. Le piogge intense, in arrivo nelle prossime ore, aumentano la paura di smottamenti sui pendii del crinale appenninico. Le strade di montagna sono già state chiuse, e le squadre di emergenza monitorano attentamente le zone più a rischio. La pioggia battente, accompagnata da raffiche di vento, mette in allerta i residenti e le autorità locali.
Si annuncia un San Valentino all'insegna del maltempo, con la Protezione civile dell'Emilia Romagna che ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio frane per l'area del crinale appenninico. Nell'avviso si legge che per la giornata di sabato “sono previste precipitazioni diffuse sul territorio regionale, con accumuli moderati sui rilievi appenninici, che potranno determinare fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti e della fusione del manto nevoso in atto”.🔗 Leggi su Forlitoday.it
