Immagini e memorie della Settimana Castiglionese la mostra

Dal 1 maggio al 30 settembre 2026 si terrà una mostra dedicata alle immagini e alle memorie della Settimana Castiglionese. L’evento si svolge in una sede di Arezzo e si presenta come un’esposizione di fotografie e documenti relativi a questa tradizione. La mostra resterà aperta per cinque mesi e sarà accessibile al pubblico durante questo periodo.

Arezzo, 30 aprile 2026 – Immagini e memorie della Settimana Castiglionese, dal 1 maggio al 30 settembre 2026. Domani mattina ore 10.30 ci sarà l’inaugurazione della mostra nell’Atrio di Palazzo San Michele. In principio fu la “ Festa del Carro Agricolo ” ed ora, passando dalla “Settimana Castiglionese”, si chiama “Maggio Castiglionese”. 50 anni di storia castiglionese raccontati nella mostra “Immagini e memorie della Settimana Castiglionese” che verrà inaugurata domani ore 10.30, Atrio di Palazzo San Michele, dopo l’apertura ufficiale del “Maggio Castiglionese, domani mattina ore 10,00 a Porta Fiorentina. La mostra sarà visitabile fino al 30 settembre e conta 33 foto dal 1976 al 1998, 10 manifesti dal 1980 al 1998, annulli filatelici anni 80 oltre ad un video promozionale Settimana Castiglionese a cura di Eros Menci, 1981.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Immagini e memorie della Settimana Castiglionese, la mostra Notizie correlate Andrea Roggi, inaugura oggi la prima mostra retrospettiva dell’artista castiglioneseArezzo, 12 febbraio 2026 – “Mi congratulo con l'artista Castiglionese Andrea Roggi che per celebrare i suoi 50 anni di attività artistica esporrà le... Leggi anche: A Monza la mostra "Le immagini della fantasia" Panoramica sull’argomento Si parla di: Eventi segnalati dai Comuni. Saluto fascista in classe, il video girato nella settimana della MemoriaIl video nel quale alcuni studenti mostrano il saluto fascista in un liceo di Sulmona potrebbe essere stato girato durante la settimana di celebrazione del Giorno della Memoria. Secondo quanto si ... ansa.it Settimana della Memoria a Napoli24/01/2017 - Una serie di iniziative culturali, incontri pubblici e celebrazioni ufficiali quelle in programma dal 23 al 27 gennaio 2017 per onorare la Settimana della Memoria in ricordo delle vittime ... regione.campania.it