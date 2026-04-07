Partorisce in volo dalla Giamaica a New York | ora la madre non sa quale sia la cittadinanza del neonato

Una donna ha partorito a bordo di un aereo durante un volo tra la Giamaica e New York. Sia la madre che il neonato sono in buona salute. Tuttavia, al momento non è chiaro quale sia la cittadinanza del bambino, poiché la nascita si è verificata in volo e non sono stati ancora definiti i criteri applicabili per determinarla.