Partorisce in volo dalla Giamaica a New York | ora la madre non sa quale sia la cittadinanza del neonato
Una donna ha partorito a bordo di un aereo durante un volo tra la Giamaica e New York. Sia la madre che il neonato sono in buona salute. Tuttavia, al momento non è chiaro quale sia la cittadinanza del bambino, poiché la nascita si è verificata in volo e non sono stati ancora definiti i criteri applicabili per determinarla.
Una donna partorisce in volo tra la Giamaica e New York. Madre e neonato stanno bene, ma resta il dubbio sulla cittadinanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Si parla di: Passeggera della Caribbean Airlines partorisce a bordo di un volo diretto a New York, poiché i funzionari dell’aeroporto suggeriscono un nome astuto per il neonato; Mentre i prezzi del carburante salgono, gli elettori dicono a Miliband di abbandonare la sua ossessione Net Zero e di revocare il divieto sul petrolio e sul gas del Mare del Nord, cosa che renderebbe TUTTE le nostre vite più facili.