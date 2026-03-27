Noelia Castillo è deceduta dopo aver combattuto per ottenere l’autorizzazione all’eutanasia, in un caso che ha attirato l’attenzione pubblica e sollevato dibattiti legali e etici. La donna aveva espresso il desiderio di porre fine alle sue sofferenze, portando alla luce le difficoltà di accesso alle procedure di fine vita nel sistema sanitario. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti tra sostenitori e detrattori.

Chi era Noelia Castillo e perché il suo caso ha fatto discutere. Una storia che divide, scuote e costringe a interrogarsi. Noelia Castillo, 25 anni, è morta in un centro sociosanitario in Catalogna dopo aver ottenuto il diritto all’ eutanasia al termine di una lunga e complessa battaglia legale. La giovane catalana era diventata paraplegica in seguito a un tentativo di suicidio, sopravvivendo con conseguenze gravissime. Una condizione che, secondo quanto raccontato da lei stessa, le provocava sofferenze fisiche e psicologiche insostenibili. Il trauma e la richiesta di “morte dignitosa”. All’origine della sua storia c’è un trauma profondo. Nel 2022 Noelia aveva subito violenze sessuali, prima da parte dell’ex compagno e poi da altri aggressori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Volevo smettere di soffrire’: Noelia Castillo muore dopo una lunga battaglia per l’eutanasia

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