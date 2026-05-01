Marina di Ravenna | il parcheggio di via Trieste diventa un hub di servizi

A Marina di Ravenna, il parcheggio di via Trieste si trasforma in un punto di riferimento per i visitatori. Un nuovo food truck è stato aperto da un operatore locale, mentre l’area ospita anche un servizio di noleggio biciclette e un’officina dedicata ai bagnanti. Questa modifica mira a offrire servizi aggiuntivi a chi frequenta la spiaggia, rendendo più funzionale e accessibile l’area.

? Cosa sapere Mattia Bondi apre un food truck nel parcheggio di via Trieste a Marina di Ravenna.. L'area diventa un hub di servizi con noleggio bici e officina per i bagnanti.. A Marina di Ravenna, il grande parcheggio scambiatore di via Trieste si trasforma in un punto di sosta con servizi per i bagnanti grazie all’arrivo del food truck Bottega romagnola gestito dal forlivese Mattia Bondi. L’area di via Trieste, che funge da snodo cruciale lascia l’auto per dirigersi verso le spiagge tramite le navette, cambia volto. In questo spazio di 50 metri quadrati destinato al ristoro, la gestione sperimentale affidata a Bondi punta a offrire sollievo a chi attende i mezzi di trasporto sotto il sole.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marina di Ravenna: il parcheggio di via Trieste diventa un hub di servizi Notizie correlate Leggi anche: Si anima il parcheggio di via Trieste: per tutta l'estate a Marina di Ravenna arriva il food truck Hub per le terre rare, il porto di Trieste 'sorpassa' Ravenna: "Più adatto allo scopo"Il porto di Trieste ‘sorpassa’ quelli di Ravenna e Marghera e verrà candidato a scalo dove realizzare un grande hub per lo stoccaggio di terre rare,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ravenna, invasione di pavoni a Punta Marina: Comune punta al censimento degli esemplari; Weekend del 1°maggio a Ravenna; Traghetto Porto Corsini-Marina di Ravenna: sospensione temporanea del servizio; Il weekend spicca il volo con gli aquiloni di Cervia: dalle sagre ai mercatini, tutti gli appuntamenti del fine settimana. Schiusa di fratini a Marina di Ravenna, ora si cercano volontari per il monitoraggioDue pulli della specie protetta sono nati sulla spiaggia del Sottomarino 54. Le associazioni: «I curiosi non si devono avvicinare» ... ravennaedintorni.it Nati i piccoli fratini a Marina di Ravenna: Ora massima attenzione per proteggerliUn evento sempre più raro e prezioso: si sono schiuse due delle tre uova nel nido di fratino presente da circa un mese sulla spiaggia di Marina di Ravenna. Una nascita che ha emozionato volontari, cit ... ravennawebtv.it Sky tg24. . Punta Marina è invasa dai pavoni: nel paese, in provincia di Ravenna, è abituale vedere i pavoni passeggiare per le strade ma gli abitanti si dividono. Il servizio di Flavio Isernia - facebook.com facebook