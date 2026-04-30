Si anima il parcheggio di via Trieste | per tutta l' estate a Marina di Ravenna arriva il food truck

Da domani, primo maggio, il parcheggio di via Trieste a Marina di Ravenna ospiterà un food truck, dando il via alla stagione estiva. La presenza del veicolo itinerante è stata annunciata a marzo e rappresenta una novità attesa per i frequentatori della zona. Durante tutta l’estate, il food truck rimarrà attivo nel parcheggio, offrendo servizi di ristorazione ai visitatori.

Ravenna si prepara alla stagione estiva con alcune novità da tempo attese. Dopo l'annuncio dello scorso marzo, al parcheggio scambiatore di via Trieste a Marina di Ravenna da domani, primo maggio, sarà ufficialmente attivo un food truck. Il punto ristoro sarà dedicato alla vendita e alla.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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