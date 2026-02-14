Comune cambio in Consiglio Paolo Mirti lascia l’incarico Al suo posto Marta Brozzi

Paolo Mirti ha deciso di lasciare il suo incarico in Consiglio comunale dopo che il sindaco Valter Stoppini ha condannato duramente gli aggressioni contro le forze dell’ordine a Torino, avvenute nei giorni scorsi. Mirti si dimette per motivi personali e al suo posto entra Marta Brozzi, che ha già preso confidenza con i dettagli del nuovo ruolo.

In apertura di Consiglio comunale, il sindaco Valter Stoppini ha espresso, a nome dell'amministrazione e della città, ferma condanna per i gravi episodi di violenza verificatisi nei giorni scorsi a Torino ai danni delle forze dell'ordine, manifestando piena solidarietà agli agenti coinvolti e richiamando i principi di legalità e rispetto delle istituzioni. Il massimo consesso cittadino – anche con qualche momento di caciara – ha quindi proceduto alla surroga del dimissionario consigliere comunale Paolo Mirti, vincitore di una procedura selettiva pubblica per dirigente del servizio valorizzazione risorse culturali della Regione Umbria.