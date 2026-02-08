Madia lascia il Consiglio | Motivi personali

Giuseppe Madia lascia il Consiglio comunale per motivi personali. Dopo quasi due anni di mandato, il consigliere di opposizione di centrodestra ha annunciato che si dimette. Tra poche settimane, all’interno dell’aula comunale sarà sostituito da un nuovo rappresentante.

In consiglio comunale, tra le fila dell’opposizione di centrodestra, entrerà a breve un nuovo consigliere: dopo quasi due anni di mandato, infatti, Giuseppe Madia non sarà più consigliere comunale. "Ho deciso di fare un passo indietro nel rispetto degli elettori e dei cittadini – ha commentato il diretto interessato, spiegando i motivi alla base della sua decisione – perché alla luce di sopraggiunti impegni familiari e lavorativi che in qualche caso mi porteranno lontano da Montelupo per qualche tempo, non sarei più in grado di esercitare il ruolo di consigliere d’opposizione con l’impegno che comporta questo incarico". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

