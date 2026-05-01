Dopo anni di inattività e rischi di sparire definitivamente, la squadra di Marcallo ha ottenuto la promozione in Prima Categoria. La società ha annunciato il risultato dopo un lungo percorso iniziato nell’aprile del 1959, che ha richiesto numerosi sacrifici e impegno. La promozione rappresenta per il club un traguardo importante dopo un periodo di difficoltà e incertezza.

Dopo anni di anonimato, col rischio anche di cancellare definitivamente una storia iniziata nell’aprile del 1959, la Marcallese ha coronato un sogno, conquistando la promozione alla Prima Categoria. "Questa promozione ripaga tutti noi dirigenti e tecnici dei grandi sacrifici che abbiamo sostenuto dal giugno del 2020 ad oggi, da quando cioè questa società era sull’orlo del baratro" commenta Giovanni Baronchelli, il presidente della società e l’allenatore di una formazione giovanile della Marcallese. In questa stagione Baronchelli è stato coadiuvato dal vicepresidente Luciano Spadaro e dal direttore sportivo Mirko Siviglia. Una dirigenza che ha avuto il merito di aver scelto l’allenatore Damiano Mazza ed un gruppo di giocatori che da subito si sono trovati in sintonia, costruendo passo dopo passo la promozione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marcallese, dal baratro alla promozione: "Un grande sogno dopo tanti sacrifici"

Notizie correlate

Leggi anche: Spezia, 300 giorni da incubo. Dal sogno Serie A al baratro: "Giocatori, via quella maglia"

Milan, senti Camarda: “Infortunio? Sto facendo tanti sacrifici per rientrare il prima possibile”Francesco Camarda, attaccante del Milan in prestito al Lecce, è tornato a parlare delle sue condizioni fisiche dopo l'infortunio alla spalla.