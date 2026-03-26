Milan senti Camarda | Infortunio? Sto facendo tanti sacrifici per rientrare il prima possibile

L’attaccante del Milan in prestito al Lecce ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Rai Sport'. Ha affermato di aver sostenuto numerosi sacrifici per recuperare da un infortunio e di essere impegnato in un percorso di riabilitazione volto al rientro in campo il prima possibile. La sua situazione è stata oggetto di attenzione nelle ultime settimane.

Francesco Camarda, attaccante del Milan in prestito al Lecce, è tornato a parlare delle sue condizioni fisiche dopo l'infortunio alla spalla. Lo ha fatto ai microfoni di 'Rai Sport' all'intervallo del match dell'Italia Under 21, poi vinto 4-0. Peraltro, in campo c'era il suo grande amico e compagno di squadra al Milan Davide Bartesaghi, autore di una prestazione eccellente condita da due assist decisivi. Ecco, di seguito, le parole del classe 2008 di proprietà del Milan Sul suo infortunio: "Sto facendo tanti sacrifici, mi alleno tanto, ogni giorno faccio doppia seduta tra fisioterapia e palestra, dandomi da fare per rientrare il prima possibile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, senti Camarda: “Infortunio? Sto facendo tanti sacrifici per rientrare il prima possibile” Articoli correlati Milan, senti Trinchera: “Pochi gol dagli attaccanti? Camarda può contribuire alla salvezza!”LECCE, ITALY - DECEMBER 27: Francesco Camarda US Lecce during the Serie A match between US Lecce and Como 1907 at Stadio Via del Mare on December 27,... Leggi anche: Lindsey Vonn, terzo intervento dopo l’infortunio: “Sto facendo progressi” Tutti gli aggiornamenti su Milan senti Camarda Infortunio Sto... Lecce, quando torna Camarda dall’infortunio: i nuovi aggiornamentiInfortunio Camarda – Francesco Camarda sta vivendo un periodo complicato lontano dal campo. L’attaccante, attualmente in prestito al Lecce ma di proprietà del Milan, lo scorso 28 gennaio si è fermato ... fantamaster.it Camarda continua il percorso riabilitativo: le ultime sulle sue condizioni. Segui gli aggiornamenti sui rossoneriCamarda continua il percorso riabilitativo: le ultime sulle sue condizioni. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri Con la stagione che entra nella sua fase caldissima, il Diavolo non guarda solo ai ris ... milannews24.com