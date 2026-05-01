Marc Marquez ha espresso preoccupazioni riguardo alla sua collaborazione con Ducati, evidenziando alcune difficoltà incontrate durante questa fase. La sua attenzione si concentra sui risvolti tecnici e sulle sfide legate alla gestione della moto in gara. Marquez ha partecipato a diverse sessioni di allenamento e test, condividendo impressioni sul suo stato di forma e sulle strategie adottate per migliorare le performance.

"> Le preoccupazioni di Marc Marquez per la Ducati. Marc Marquez, anche se non lo ammette apertamente, potrebbe avere più motivi di preoccupazione riguardo le prestazioni della Ducati rispetto a quanto dichiarato. Nonostante un inizio di stagione difficile, il marchio deve affrontare la sfida di recuperare terreno rispetto ad Aprilia, e questo potrebbe influire sull’umore del campione spagnolo. Ducati ha avuto un avvio complicato in questa stagione, mancando il podio con il team ufficiale nelle prime quattro gare del campionato. Le uniche finiture di rilievo per Ducati sono arrivate da Alex Marquez, in forza al team Gresini, e Fabio Di Giannantonio, del team VR46.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marc Marquez e Ducati: il potere del suo sguardo racconta emozioni profonde.

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