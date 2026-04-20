Marc Marquez si distingue per il suo comportamento insolito nel box Ducati

Durante le ultime gare di MotoGP, il pilota spagnolo ha mostrato un atteggiamento diverso rispetto al passato nel box della squadra Ducati. In alcune occasioni, è stato osservato mentre interagiva con i tecnici, facendo commenti e chiedendo chiarimenti sui dettagli tecnici delle moto. Non sono state segnalate dichiarazioni ufficiali o comunicati, ma il suo comportamento ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.

"> Marc Marquez: L’Auto-Critica in MotoGP. Neil Hodgson è rimasto sorpreso nel sentire Marc Marquez prendersi la responsabilità delle sue difficoltà nel Gran Premio degli Stati Uniti, anziché dare la colpa alla sua Ducati. Marquez, che ha iniziato dalla pole per ben otto volte ad Austin, ha ottenuto solo il sesto posto in griglia quest’anno. Dopo aver scontato una penalità per aver causato la caduta di Fabio Di Giannantonio nella Sprint, è riuscito a risalire fino al quinto posto nel Gran Premio. Durante il suo intervento nel podcast Gas It Out, Hodgson ha sottolineato che Marquez non è ancora “al 100% della forma fisica”, il che potrebbe spiegare la sua reticenza nel criticare pubblicamente il team.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Marc Marquez si distingue per il suo comportamento insolito nel box Ducati. Notizie correlate Leggi anche: Ducati: Marc Marquez potrebbe non esprimere il suo massimo potenziale in Brasile. Leggi anche: Michele Pirro spiega il timore di Marc Marquez nel forzare la Ducati GP26 in gara. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Marc Marquez pensa al ritiro? Guida in modo molto innaturale: la teoria di Melandri; Melandri: Marc Marquez guida in modo innaturale. Per me vuole vincere il Mondiale e ritirarsi; Cinque GP a secco di vittorie: Ducati risponderà a Jerez?; Foto shock da Alcaniz: Marc Marquez nasconde l'infortunio al braccio. Marc Marquez si distingue per il suo comportamento insolito nel box Ducati.Neil Hodgson è rimasto sorpreso nel sentire Marc Marquez prendersi la responsabilità delle sue difficoltà nel Gran Premio degli Stati Uniti, anziché dare la colpa alla sua Ducati. Marquez, che ha iniz ... napolipiu.com Marc Marquez, addio alla Ducati: cosa ha chiesto a Borgo PanigaleLa situazione attorno a Marc Marquez si fa sempre più spinosa e complessa, ma sembra esserci una soluzione. Il presente della Ducati non è così florido come in passato, considerando come in queste pri ... reportmotori.it Carlos Alcaraz è lo sportivo dell'anno Battuti il rivale Jannik Sinner ma anche Tadej Pogacar, Mondo Duplantis, Ousmane Dembelé e il connazionale Marc Marquez #Tennis #Alcaraz #Laureus26 x.com STONER SVELA SU MARC MARQUEZ - Casey Stoner ha evidenziato come nel corso degli anni molti avversari non siano mai riusciti a trovare una reale chiave per metterlo in difficoltà: “Lo vedevano come un rivale quasi imbattibile invece di capire come col facebook