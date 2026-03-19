A pochi giorni dal Gran Premio del Brasile, si parla della possibilità che Marc Marquez non riesca a dare il massimo in questa gara. La Ducati e il pilota sono pronti ad affrontare l’evento, che si svolgerà sul circuito brasiliano. Le aspettative sono alte, ma ci sono ancora dubbi sulle performance di Marquez durante l’appuntamento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez si prepara per una nuova sfida al Gran Premio del Brasile, con la speranza di accumulare punti preziosi. Tuttavia, anche i membri del team Ducati hanno riconosciuto che potrebbe essere un compito difficile. Dopo un’uscita negativa al Gran Premio della Thailandia, in cui ha dovuto ritirarsi a causa dell’esplosione del cerchio posteriore, la situazione si fa complessa. Durante la gara di Buriram, Marquez ha mostrato il suo potenziale, lottando per un podio fino a quando un contatto con il cordolo alla curva quattro non ha rovinato il suo weekend. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ducati: Marc Marquez potrebbe non esprimere il suo massimo potenziale in Brasile.

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