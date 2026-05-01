L’amministrazione ha annunciato l’avvio di interventi di manutenzione prioritari, con particolare attenzione alla presenza dei vigili in via Tagliamento. La decisione arriva dopo una serie di segnalazioni riguardanti problemi di sicurezza e ordine pubblico nella zona. Nel frattempo, si ricorda un incontro avvenuto nel 1998 con un rappresentante politico a Firenze, accompagnato da un altro funzionario, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati.

Correva l’anno 1998, il primo incontro con Giovanni Donzelli a Firenze “accompagnato da Francesco Macrì”. Primo tornante della lunga militanza politica nel partito di Giorgia Meloni e nelle istituzioni per Francesco Lucacci. Che oggi si rimette in gioco nella maratona verso Palazzo Cavallo. Punta al parlamentino che conosce come le sue tasche. Lucacci cosa è cambiato dal quel 1998? "Oggi le persone vogliono concretezza, competenza, capacità di risolvere i problemi, non solo a parole. Negli ultimi 10 anni, in particolare negli ultimi cinque - e lo posso affermare da ex presidente provinciale di FdI che ha fatto molte campagne elettorali – la gente non crede più a imprenditori salva-mondo, a promesse mirabolanti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Manutenzione avanti tutta. Lucacci lancia la priorità: "Vigili in via Tagliamento"

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