Cnpr forum | Emergenza abitativa giovani e famiglie in difficoltà Rotondi FI | Priorità è manutenzione patrimonio immobiliare

Il Cnpr forum ha trattato il problema dell’emergenza abitativa, causato dall’aumento dei costi e dalla scarsità di alloggi disponibili. Rotondi di Forza Italia ha sottolineato che la manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico rimane la priorità per migliorare le condizioni di chi cerca casa. Durante l’incontro, sono stati presentati dati sugli edifici fatiscenti e sulle difficoltà di accesso alle abitazioni per giovani e famiglie. La discussione si concentra ora sulle possibili soluzioni concrete.

«Quando si affronta il tema dell’emergenza abitativa, è necessario innanzitutto analizzare la situazione esistente. In Italia, a differenza di molti altri Paesi europei, il patrimonio edilizio non viene rinnovato con continuità, anche perché la proprietà è fortemente frammentata. Un problema che non può essere risolto solo con interventi locali: serve una strategia nazionale e un’azione strutturata dello Stato. Prima ancora della questione delle locazioni difficili, c’è un nodo che riguarda l’urbanistica delle grandi città e la sicurezza degli edifici costruiti tra gli anni ’40 e ’60 con materiali spesso inadeguati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il crescente aumento degli affitti e la scarsità di alloggi disponibili sono le cause principali dell'emergenza abitativa, che coinvolge molte giovani coppie e famiglie in difficoltà.

L'assessore Molly Chiusolo ha annunciato la pubblicazione dell'Avviso pubblico per il Fondo regionale contro l'emergenza abitativa.

