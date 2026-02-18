Apple ha deciso di sfidare YouTube e Spotify introducendo i video podcast, un passo deciso che cambierà il modo di fruire i contenuti audio. La società di Cupertino ha annunciato un aggiornamento di Apple Podcasts, che arriverà questa primavera, permettendo agli utenti di passare facilmente dall’ascolto alla visione di un episodio con un solo tocco. Questa novità mira a rendere l’app più completa e competitiva nel mercato dei contenuti multimediali.

Avanti tutta sui video podcast. Così Apple alza il livello dello scontro con YouTube e Spotify. Già, perché il colosso di Cupertino ha annunciato un importante aggiornamento di Apple Podcasts che, a partire dalla primavera, consentirà agli utenti di passare con un semplice tocco dall’ascolto alla visione di un episodio direttamente dentro l’app. AA Le novità su Apple Podcasts. Un cambio di passo significativo per un’azienda che ha contribuito a rendere popolare il podcasting ai tempi di iTunes, ma che negli ultimi anni ha visto il formato evolversi rapidamente verso il video. Sempre più creator registrano le proprie puntate in studio, trasformando talk e interviste in veri e propri show visivi, mentre il pubblico si abitua a “guardare” oltre che ad ascoltare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Apple lancia la sfida a YouTube e Spotify: avanti tutta sui video podcast

Apple podcasts lancia la nuova esperienza video podcastApple Podcasts ha deciso di integrare i video nelle sue puntate, rispondendo alle richieste degli utenti.

Spotify sfida YouTube: negli Usa arrivano i video musicaliSpotify amplia la sua offerta introducendo i video musicali negli Stati Uniti, segnando un nuovo capitolo nella sua strategia di crescita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.