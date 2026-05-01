Nel stadio di Mantova si respira un’aria di attesa in vista della sfida decisiva. Il team si presenta con fiducia, pronto a conquistare l’ultimo punto necessario per ottenere la salvezza. La partita potrebbe essere quella che definisce il destino della stagione, considerando i sei punti di vantaggio sull’Empoli, attualmente in zona retrocessione. I tifosi sono presenti in gran numero, determinati a sostenere la squadra nel momento cruciale.

In un Martelli pieno come nelle occasioni più importanti, il Mantova andrà in cerca dell’ultimo punto che manca per certificare una salvezza oggi ancora virtuale, visti i sei punti di vantaggio sull’Empoli quintultimo. Nell’occasione, a partire dalle 15, i virgiliani dovranno fare i conti con un Monza, che, dal canto suo, è obbligato a vincere per continuare a lottare per la promozione diretta. Francesco Modesto non vuole fare calcoli e chiede ai suoi giocatori di compiere un ultimo sforzo per portare a buon fine una rincorsa brillante. "Sarà una sfida molto difficile - è l’analisi dell’allenatore biancorosso - Andremo a confrontarci con calciatori che fino a poco tempo fa giocavano in serie A, di qualità e determinanti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mantova, è quasi fatta. Un punto per salvarsi: "Pronti e fiduciosi»

Notizie correlate

Mantova-Carrarese 1-1: gli apuani conquistano un punto d'oro a MantovaMantova, 1 marzo 2026 – La Carrarese ferma al “Danilo Martelli” l’emorragia di punti persi uscendo con un pari che vale oro per come si era messa la...

Punto nascita: "Grazie al Ministro Schillaci se può salvarsi”Arezzo, 20 febbraio 2026 – Il Sindaco Silvia Chiassai Martini: “Grazie al Ministro Schillaci il nostro punto nascita ha la possibilità di salvarsi.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Modesto applaude il suo Mantova: Orgoglioso dei ragazzi. E Piccoli esulta: A Bolzano fatta un’impresa; L’editoriale del direttore Marco Pirola: L’urbanistica dell’azzardo e della memoria; Juve: Bremer, Champions? Se battiamo il Milan è quasi fatta; Monza a un passo dalla promozione. Formula Bianco: Vincere e sperare.

Mantova, è quasi fatta. Un punto per salvarsi: Pronti e fiduciosi»In un Martelli pieno come nelle occasioni più importanti, il Mantova andrà in cerca dell’ultimo punto che manca per ... ilgiorno.it

Calcio Serie B – Mantova, attesa febbrile per il big match col Monza: Martelli verso il sold outMANTOVA È un’attesa febbrile, quella che pervade Mantova e i tifosi biancorossi. Domani al Martelli contro il Monza (ore 15) può arrivare la certezza ... vocedimantova.it

Mantova.TV. . Concerto del 25 aprile Mantova, 25/04/2026 - dur: 4:45 Come da tradizione la Banda Città di Mantova "Alessio Artoni" ha offerto al pubblico il concerto del 25 aprile in Piazza Mantegna. https://www.mantova.tv/index.phpvideoID=3823 Scarica l' - facebook.com facebook