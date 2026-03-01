Nel match tra Mantova e Carrarese, terminato 1-1, la squadra ospite conquista un punto importante al “Danilo Martelli”. La partita si conclude con un pareggio che risulta prezioso per la Carrarese, considerando come si era sviluppata la sfida. Il risultato permette a entrambe le squadre di muovere la classifica senza ulteriori sconfitte.

Mantova, 1 marzo 2026 – La Carrarese ferma al “Danilo Martelli” l’emorragia di punti persi uscendo con un pari che vale oro per come si era messa la sfida. Avvio choc per gli apuani sotto dopo appena trenta secondi di gioco. Hasa sbaglia il retropassaggio per Imperiale. Si inserisce Bragantini che penetra in area e “fredda” Bleve. Il primo squillo degli ospiti arriva all’11’ su punizione dal limite di Schiavi che Bardi respinge con bravura coprendo bene il proprio palo. Sono i marmiferi a fare la partita col Mantova che prova a spezzare la pressione con qualche ripartenza. Al 23’ Zanon stacca indisturbato su corner di Zuelli ma la torsione di testa è imprecisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mantova-Carrarese 1-1: gli apuani conquistano un punto d'oro a Mantova

Zanon promuove la Carrarese: "Col Mantova? Un punto guadagnato"

Mantova, quanti rimpianti: con la Carrarese arriva un punto che serve a poco

