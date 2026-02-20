Punto nascita | Grazie al Ministro Schillaci se può salvarsi

Il punto nascita di Arezzo rischia di chiudere a causa delle mancate risorse, ma il ministro Schillaci ha garantito un aiuto concreto. La decisione arriva dopo settimane di incertezza, quando si temeva che la struttura potesse chiudere definitivamente. Il ministro ha promesso fondi e interventi immediati per mantenere aperto il reparto, che serve molte famiglie della zona. La notizia ha portato un sospiro di sollievo tra i cittadini e gli operatori sanitari. La prossima settimana si attende un nuovo decreto ufficiale.

Arezzo, 20 febbraio 2026 – Il Sindaco Silvia Chiassai Martini: "Grazie al Ministro Schillaci il nostro punto nascita ha la possibilità di salvarsi. Il Presidente Giani ha finalmente ammesso che ha la responsabilità della chiusura, che la Regione ha anche formalizzato a fine anno tenendo tutti all'oscuro" "Oggi c'è una chiara ammissione da parte del P residente Giani - afferma il Sindaco - il mancato riconoscimento della deroga al nostro punto nascita è stato conseguente a una relazione presentata da Regione e Asl contenente dati palesemente errati, come purtroppo ho avuto modo di accertare e di rendere pubblico.