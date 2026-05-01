Manosanta 2026 – Dietro ogni storia | il ciclo di non-workshop di Pazlab

Dal 4 maggio 2026, a Castrignano dei Greci riprende Manosanta, il ciclo di incontri organizzato da Pazlab studio creativo. Si tratta di un evento definito “non-workshop”, pensato come uno spazio di scambio di competenze tra partecipanti. L’obiettivo è trasformare l’osservazione in progetti pratici nei settori della comunicazione, della fotografia, dell’arte e del progettismo. L’iniziativa si svolge in un ambiente che favorisce l’interazione e la collaborazione tra i presenti.

CASTRIGNANO DEI GRECI - A partire dal 4 maggio 2026 torna Manosanta, il ciclo di “non-workshop” ideato da Pazlab studio creativo, un ecosistema relazionale che mira a scambiare competenze trasversali, trasformando l’osservazione in progetti di comunicazione, fotografia, arte e design. La terza.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Enel e Carabinieri contro le truffe: al via un ciclo di workshopEnel rafforza il proprio impegno nella tutela contro le truffe e, insieme ai Carabinieri, inaugura da fine aprile un nuovo ciclo di incontri,... Poste, in un anno 8mila passaporti. Record all’ufficio di viale Sabotino: "Dietro ogni pratica, una storia"È un anniversario speciale quello che si festeggia oggi negli uffici postali di Milano e hinterland, perché il 18 marzo di un anno fa gli sportelli...