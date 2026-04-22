Enel e Carabinieri contro le truffe | al via un ciclo di workshop

Da fine aprile, Enel e i Carabinieri iniziano un ciclo di workshop presso gli store dell’azienda per sensibilizzare i clienti sulla prevenzione delle truffe. L’obiettivo è fornire informazioni e strumenti utili a riconoscere e contrastare le frodi più comuni. Gli incontri si svolgono in modo periodico e coinvolgono personale specializzato e rappresentanti delle forze dell’ordine. La collaborazione mira a rafforzare la protezione dei cittadini contro le truffe.

Enel rafforza il proprio impegno nella tutela contro le truffe e, insieme ai Carabinieri, inaugura da fine aprile un nuovo ciclo di incontri, all’interno dei propri store, dedicati alla prevenzione delle frodi. L’iniziativa, che toccherà anche alcune aree della Toscana, offrirà un momento di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Enel sul territorio con l’Arma dei Carabinieri: al via i workshop contro le truffeEnel rafforza il proprio impegno nella tutela contro le truffe e, insieme ai Carabinieri, inaugura dal mese di aprile un nuovo ciclo di incontri,... Enel e l’Arma dei Carabinieri lanciano un ciclo di incontri contro le truffeEnel rafforza il proprio impegno nella tutela contro le truffe e, insieme ai Carabinieri, inaugura dal mese di aprile 2026 un nuovo ciclo di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Enel e carabinieri insieme per la prevenzione contro le truffe; Sicurezza e Prevenzione, Enel e Carabinieri insieme a Lecce contro le truffe; Enel e Arma dei Carabinieri in prima linea contro le truffe: incontro a Mestre per imparare a difendersi; Truffe, come difendersi: Enel e carabinieri insieme a Lecce per un workshop gratuito. Enel e Carabinieri insieme contro le truffe: al via i workshop negli Spazi EnelDurante gli incontri, i partecipanti vengono guidati nell’individuazione dei principali segnali di allarme e nell’adozione di comportamenti più sicuri nella gestione dei contatti, sia telefonici sia d ... affaritaliani.it Enel and Carabinieri fight scams: workshops on phishing, spoofing, and phone fraud beginEnel Spaces are hosting meetings open to citizens dedicated to preventing telephone and digital scams. The workshops, held in collaboration with the Carabinieri, offer practical tools for recognizing ... firstonline.info A Brindisi assemblea lavoratori appalti centrale Enel di Cerano - facebook.com facebook Il punto non è essere al 3% o al 3,1%. Il punto è la crescita, la mancanza di un piano sulla difesa (e useranno questa scusa per non investire) e di un provvedimento incisivo sulle rendite di ENEL/Terna e produttori di idroelettrico. Il problema è il ritorno al nucle x.com