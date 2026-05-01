A Mantova e Castiglione delle Stiviere si sono svolte manifestazioni per chiedere il rilascio di italiani coinvolti nel caso delle navi umanitarie bloccate nel Mediterraneo. Parallelamente, la Marina israeliana ha fermato 175 attivisti a bordo di una flottiglia umanitaria al largo di Creta. Le proteste hanno visto partecipanti che chiedono la liberazione delle persone arrestate e il rispetto delle operazioni di soccorso nel tratto di mare interessato.

? Cosa sapere Marina israeliana ferma 175 attivisti della Global Sumud Flotilla al largo di Creta.. Manifestazioni a Mantova e Castiglione delle Stiviere per il rilascio degli italiani coinvolti.. Migliaia di persone hanno occupato le strade di Castiglione delle Stiviere e Mantova ieri per protestare contro il fermo degli attivisti della Global Sumud Flotilla, avvenuto al largo di Creta in acque internazionali. Il movimento di protesta è scaturito come reazione immediata all’intercettazione operata dalla marina israeliana, che ha bloccato diverse imbarcazioni impegnate in una missione umanitaria. L’obiettivo della flotta era quello di sfidare l’assedio su Gaza portando medicinali, cibo e aiuti essenziali alla popolazione locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Manifestazioni a Mantova e Castiglione: liberate le navi umanitarie

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