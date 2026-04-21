L'ex presidente degli Stati Uniti ha chiesto alle autorità iraniane di liberare otto donne che, secondo quanto dichiarato, sono prossime a essere giustiziate con l'impiccagione. La richiesta è stata rivolta pubblicamente e si inserisce nel contesto delle tensioni tra Washington e Teheran, senza ulteriori dettagli sui procedimenti giudiziari o sulla loro condizione. La notizia ha attirato l'attenzione internazionale sulle questioni dei diritti umani in Iran.

WASHINGTON, 21 APR – Donald Trump invita Teheran a rilasciare otto donne iraniane prossime a essere giustiziate per impiccagione. In un post su Truth, il tycoon si rivolge “ai leader iraniani, che presto saranno in trattativa con i miei rappresentanti: ‘apprezzerei enormemente il rilascio di queste donne. Sono certo che rispetteranno il fatto che abbiate agito in tal senso. Per favore, non fate loro del male! Sarebbe un ottimo inizio per i nostri negoziati!!! Vi ringrazio per l’attenzione dedicata a questa questione”, ha aggiunto Trump, che ha allegato una foto di un post con i ritratti delle otto giovani donne e un appello a salvarle. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump all’Iran: ‘liberate le 8 donne destinate all’impiccagione’

Trump Says Iran Reached Out on Deal as US Blocks Hormuz

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