La differenza di trattamento riservato ad Annalisa e Achille Lauro fa capire quanto le critiche rivolte a lei (ma – immotivatamente – non a lui) abbiano molto poco a che fare con la musica, ma tanto col fatto che lei sia una donna e lui un uomo. Annalisa viene criticata, ormai da tempo – e con l’uscita dell’ultimo brano, Canzone estiva, ancor di più – perché, a detta di molti, avrebbe imparato la formula del successo e non farebbe altro che ripeterla uguale, tanto da essere considerata una vittima di se stessa e del proprio personaggio. La disparità di trattamento verso Annalisa e Achille Lauro. Silenzio assoluto, invece, su Achille Lauro, nonostante da qualche tempo si sia tolto i panni del ragazzo queer, sopra le righe, stravagante, e abbia indossato quelli dell’uomo elegante, del dandy, del poeta moderno dai sentimenti gentili. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Dicono «Liberate Annalisa», ma nessuno dice «Liberate Achille Lauro», perché non è una questione di musica, ma di genere

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