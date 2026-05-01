mangiare e bere a scrocco come filosofia di vita

Due donne, una bionda e una mora, sono state riprese mentre prelevavano senza permesso bottiglie di champagne e vino da una tavola apparecchiata. La prima ha afferrato con disinvoltura una bottiglia di champagne e l’ha nascosta sotto il braccio, subito dopo ha preso una seconda bottiglia di vino rosso. Le immagini sono state raccolte da un testimone e sono ora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.

La bionda e la mora. La prima con disinvoltura afferra dalla tavola elegantemente apparecchiata una bottiglia di Champagne, la fa sparire sotto il braccio, e con la mano libera prende una seconda bottiglia, questa volta sembrerebbe di rosso. L’altra, l’amica, ben vestita e impeccabilmente pettinata, osserva la manovra, forse con un certo imbarazzo, forse con la giusta apprensione di chi in un furto ha il ruolo del palo. Sullo sfondo altre dame, non meno raffinate, posano per selfie in compagnia di altre pregiate bottiglie. Il video ha fatto il giro del mondo, semplicemente perché la sottrazione indebita di bottiglie è avvenuta dopo la sparatoria alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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