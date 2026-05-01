Manfredonia evento formativo | gestire il rischio corruttivo negli appalti

A Manfredonia si svolge un evento formativo dedicato alla gestione del rischio corruttivo negli appalti pubblici. L'iniziativa coinvolge amministratori, dipendenti comunali e cittadini, con l’obiettivo di approfondire le procedure e le normative in materia. Durante l'incontro vengono illustrate pratiche e strumenti utili a prevenire comportamenti illeciti nel settore degli appalti pubblici. La partecipazione mira a rafforzare la trasparenza e la responsabilità nei processi amministrativi.

Evento formativo: gestire il rischio corruttivo negli appalti, un nuovo impegno per amministratori, dipendenti comunali e cittadini. Martedì 5 maggio 2026. Consuelo del Balzo, Consigliere dell’Autorità Nazionale AnticorruzioneLa gestione del rischio corruttivo nell'area contratti pubblici Italo Borrello, Unità di Informazione Finanziaria (UIF) Banca d'Italia (da remoto)Segnalazioni e comunicazioni di operazioni sospette: soggetti obbligati, contenuti, finalità RPCT e Referenti area contratti pubblici dei Comuni del Protocollo:Cerignola: Paola Alessandra Ferrucci, Segretario generale RPCT; Francesco Patruno, Dir. Resp. CUC associata...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, evento formativo: gestire il rischio corruttivo negli appalti Notizie correlate Tangenti in cambio d'appalti, la difesa di Iacolino al contrattacco: "Nessun patto corruttivo, solo millanteria"“Gli atti processuali, depositati ieri, con particolare riferimento alle informative della Dia e dei relativi allegati, fanno emergere elementi... Leggi anche: Evento gratuito formativo dedicato a progettisti e installatori del settore hvac Approfondimenti e contenuti Si parla di: Manfredonia, evento formativo: gestire il rischio corruttivo negli appalti. DAIKIN TOUR MANFREDONIA Il Daikin Tour 2026 arriva a Manfredonia: mercoledì 25 marzo l’evento gratuito formativo dedicato a progettisti e installatoriIl Daikin Tour 2026 arriva a Manfredonia. L’evento formativo dedicato a progettisti e installatori del settore HVAC e organizzato dalla multinazionale giapponese si svolgerà mercoledì 25 marzo, presso ... statoquotidiano.it Il Daikin Tour 2026 arriva a ManfredoniaMANFREDONIA(FG) - Il Daikin Tour 2026 arriva a Manfredonia. L’evento formativo dedicato a progettisti e installatori del settore HVAC e organizzato dalla multinazionale giapponese si svolgerà ... giornaledipuglia.com