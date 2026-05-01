Manchester United-Liverpool | i Merseysiders sperano nel ritorno di Alisson mentre Salah si aspetta un ritorno presto

Nel prossimo incontro tra Manchester United e Liverpool, i Merseysiders attendono il ritorno di Alisson, che potrebbe tornare in campo presto, mentre Mohamed Salah spera di rientrare nelle prossime settimane. Secondo fonti di 101 greatgoals, l’allenatore del Liverpool spera di avere entrambi i giocatori disponibili per le ultime partite stagionali. La squadra lavora per recuperare i due atleti, entrambi assenti in partite recenti.

2026-05-01 11:00:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Arne Slot spera di avere sia Alisson che Mohamed Salah nella sua squadra del Liverpool per le ultime settimane della stagione. Il portiere Alisson rimane in lizza per affrontare il Manchester United domenica, mentre Slot insiste anche che Salah potrebbe giocare di nuovo per il club, contrariamente alle osservazioni fatte dal direttore della nazionale egiziana Ibrahim Hassan all’inizio di questa settimana. Hassan ha detto che Salah sarebbe stato messo da parte per circa un mese a causa di un infortunio al tendine del ginocchio, ma Slot è fiducioso che la carriera dell’attaccante nel Liverpool non sia finita mentre si prepara per una nuova sfida in estate.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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