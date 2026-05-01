Maltrattava la fidanzata minorenne | arrestato un giovane nel salernitano

Un giovane residente nel salernitano è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari con l’accusa di aver maltrattato la fidanzata, che è minorenne e proviene da un comune vicino. L’indagine ha portato al provvedimento giudiziario, che segue le accuse di comportamenti violenti nei confronti della ragazza. La vicenda riguarda una relazione tra i due giovani, con l’autorità giudiziaria che ha deciso di intervenire in modo immediato.

Un giovane residente a Montesano sulla Marcellana è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della fidanzata minorenne, originaria di Petina. La vicenda, emersa grazie alla denuncia della ragazza, ha portato alla luce una situazione di violenze e soprusi.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Ricercato dal 2024 per abusi su minorenne, preso nel SalernitanoTempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinati dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte... Leggi anche: Incidente fra auto e moto nel salernitano: giovane trasportato in ospedale Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Maltrattava la convivente: braccialetto elettronico per un 37enne. L’uomo è anche indagato per la morte della ex fidanzata; Incendio nella discarica di Macchia Soprana a Serre. Silos con percolato distrutti dalle fiamme. Montesano sulla Marcellana: arrestato giovane per maltrattamenti sulla fidanzata minorenneUn giovane residente a Montesano sulla Marcellana è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della fidanzata minorenne, originaria di Petina. La vicenda, emers ... infocilento.it Manfredonia, vuole entrare a scuola per vedere la fidanzata: minorenne prende a pugni collaboratore scolastico di 62 anniLa mattina del 9 aprile, alla scuola Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide di Manfredonia, in provincia di Foggia, un collaboratore scolastico di 62 anni è stato aggredito e picchiato da un minorenne che ... blitzquotidiano.it Una donna statunitense ha adottato un provvedimento estremo nei confronti del proprio figlio, dopo aver visionato i filmati delle telecamere di sicurezza domestica. Nelle registrazioni il ragazzo maltrattava ripetutamente il gatto di famiglia. Il piccolo felino di 4 facebook "Ti sfregio e ti uccido": condanna record per un 32enne che maltrattava l'ex compagna x.com