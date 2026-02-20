Malore fatale per Federico Infermiere muore a 32 anni il corpo senza vita trovato in casa dalla mamma

Federico Bonacchi, infermiere di 32 anni, è morto improvvisamente a causa di un malore, trovato senza vita nella sua casa da sua madre. L'episodio è avvenuto nella mattina del 20 febbraio a Pistoia, lasciando la comunità sgomenta. Federico lavorava da quattro anni nel servizio di emergenza 118, spesso intervenendo in situazioni critiche. La sua morte ha colpito colleghi e amici, che ricordano la sua dedizione e il sorriso sempre presente. La famiglia sta attendendo i risultati dell’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Pistoia, 20 febbraio 2026 – Un’intera comunità sotto shock per la scomparsa improvvisa di Federico Bonacchi, infermiere di 32 anni, in servizio da quattro anni nel sistema di emergenza territoriale 118 afferente alla Centrale Operativa di Pistoia e Empoli. Il giovane è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio, disteso sul letto, quando i parenti – preoccupati per il suo silenzio e per il mancato riscontro ai messaggi – hanno deciso di entrare in casa. Lì si sono trovati davanti alla tragedia. La morte per cause naturali. Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe riconducibile a un arresto cardiaco improvviso, anche se al momento non ci sono certezze sulle cause. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malore fatale per Federico. Infermiere muore a 32 anni, il corpo senza vita trovato in casa dalla mamma Leggi anche: Tragedia all’ora di pranzo: i soccorritori scoprono il corpo senza vita di Mario Patrizi, 61 anni. Fatale un malore improvviso. La scoperta ieri a Boville Ernica Sulle Prealpi Trevigiane, malore fatale durante l’addestramento: cinofilo 65enne trovato senza vita.Giorgio Da Ros, 65 anni, muore improvvisamente durante un addestramento sulle Prealpi Trevigiane, probabilmente a causa di un malore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dolore in città per Frusciante morto a 52 anni; Basso Vicentino, malore fatale durante la festa degli alpini: muore un 74enne; Federico Pellegrino, l'ultima medaglia prima del ritiro e l'omaggio di Klaebo. Ora spazio ai giovani; Betty Tognana muore a 70 anni dopo la dura battaglia contro la malattia: è stata la signora del rally. Addio a Federico Frusciante: un improvviso malore stronca la vita dello YouTuber italianoAddio a Federico Frusciante, morto improvvisamente a 52 anni per un malore nella sua abitazione nel pomeriggio di oggi. drcommodore.it Federico Frusciante, persone da tutta Italia a Livorno per l'ultimo saluto allo youtuber morto dopo un maloreA centinaia hanno sfilato al cimitero di Livorno per l'ultimo saluto al critico cinematografico e youtuber Federico Frusciante ... virgilio.it VITTORIO VENETO | MALORE NEL BOSCO, MUORE 65ENNE – Tragedia sul Pian de le Femene a Revine Lago. Un uomo si è accasciato per un malore improvviso e fatale. La vittima è Giorgio Da Ros 65anni - Clicca qui video e articolo completo: https://a facebook