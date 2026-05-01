Malesani consiglia Italiano | Mi rivedo in lui è normale che possa avere l’idea di puntare in alto

Un ex allenatore ha commentato pubblicamente un giovane calciatore, affermando di vedersi in lui e riconoscendo la naturale aspirazione di puntare in alto. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista, in cui si è parlato delle ambizioni e del percorso di crescita del giocatore. Nessun dettaglio sulla carriera o altri aspetti personali è stato fornito, limitandosi a un commento diretto e piuttosto personale.

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