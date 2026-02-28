Juventus Seedorf incorona McKennie Mi rivedo in lui

Clarence Seedorf, ex calciatore del Milan, ha espresso il suo apprezzamento per Weston McKennie, centrocampista della Juventus, durante un'intervista a Prime Video. L'ex giocatore ha dichiarato di rivedersi nel modo di giocare del calciatore statunitense, sottolineando la sua somiglianza nel ruolo e nello stile di gioco. La conversazione si è concentrata sulle qualità tecniche e sull'impatto in campo di McKennie.

Clarence Seedorf, ex leggenda del Milan, ha parlato ai microfoni di Prime Video elogiando lo statunitense Weston McKennie. Le parole di Seedorf " In lui rivedo me nei miei primi anni di carriera", ha detto l'ex calciatore olandese del Milan Clarence Seedorf a Prime Video. "C'è tutto, intelligenza tattica e voglia