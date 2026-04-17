Un caso che sta attirando l'attenzione riguarda la morte di anziani durante i trasporti in ambulanza. La figlia di una delle presunte vittime ha espresso il suo desiderio che l’indagato, un ex operatore di un’organizzazione di assistenza sanitaria, sia considerato innocente, anche se immaginare il contrario le provoca grande sofferenza. Edoarda Gasperini, la donna più anziana coinvolta, è tra le persone sulle quali si stanno svolgendo indagini.

Edoarda Gasperini aveva 98 anni, ma era in salute. «L’ho sentita all’una del pomeriggio, poche ore prima. Una conversazione normale, stava bene. Nella residenza dove viveva si trovava benissimo, servita e riverita. Io la sentivo sempre e ci vedevamo tutti i fine settimana», ha riferito la figlia al Resto del Carlino. L’unico problema era «una gamba che non migliorava nonostante gli antibiotici». Una situazione che non sembrava urgente, ma che aveva comunque spinto la famiglia a chiedere un controllo più approfondito. «Ero stata io a chiedere che venisse portata all’ospedale». Quando le hanno comunicato il decesso della madre, Alessia Albonetti - che fa la ginecologa a Forlì - era quasi incredula: «Sul momento ho pensato a un errore.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anziani morti in ambulanza, la figlia di una presunta vittima: «Io spero che Luca Spada sia innocente. Immaginare che possa averla uccisa lui mi porta a fare pensieri molto difficili da sopportare»

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