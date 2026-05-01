Il Tribunale di Lecce ha deciso di condannare un ente sanitario al pagamento di 800mila euro a titolo di risarcimento, riguardo a una trasfusione di sangue infetto avvenuta nel 1974. La vicenda riguarda un paziente che, a causa della trasfusione, ha contratto una malattia infettiva. La sentenza si basa su un procedimento legale avviato diversi anni dopo l’accaduto.

? Cosa sapere Il Tribunale di Lecce risarcisce 800mila euro per una trasfusione infetta avvenuta nel 1974.. La sentenza rigetta la prescrizione del Ministero della Salute basandosi sull'evento sanitario originario.. Il Tribunale di Lecce ha stabilito un risarcimento superiore a 800mila euro per i familiari di un uomo di Martina Franca, deceduto nel 2008 in seguito alle complicazioni di una trasfusione di sangue infetto avvenuta nel 1974. La decisione giudiziaria chiude un cerchio aperto da oltre trent’anni, portando alla luce una vicenda di malasanità che ha colpito un cittadino della zona, la cui salute è stata compromessa da un intervento sanitario eseguito in una struttura della provincia di Brindisi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Malasanità, risarcimento da 800mila euro per sangue infetto nel 1974

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Si parla di: Trasfusione con sangue infetto nel 1974, risarcimento da oltre 800mila euro ai familiari.

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