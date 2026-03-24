Muore dopo trasfusione di sangue infetto il ministero della Salute condannato a risarcimento da un milione

Il Tribunale di Genova ha stabilito che il Ministero della Salute deve pagare più di un milione di euro agli eredi di una donna deceduta nel 2018. La causa riguarda una trasfusione di sangue infetto che ha portato all'insorgenza dell'epatite C, che ha contribuito alla sua morte. La decisione si basa sulla responsabilità del ministero in relazione alla sicurezza delle forniture di sangue.

Il Tribunale di Genova ha condannato il Ministero della Salute a risarcire con oltre un milione di euro gli eredi di una donna morta nel 2018 dopo aver contratto l'epatite C. La donna aveva ricevuto una trasfusione di sangue infetto nel 1978. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Massa, muore per epatite C dopo una trasfusione con sangue infetto: ministero della Salute condannato a maxi-risarcimentoIl sangue che avrebbe dovuto permetterle di guarire era infetto, tanto da condannarla alla contrazione dell'epatite C a seguito della trasfusione. Trasfusione con sangue infetto: risarcimento di 1,2 milioni di euro dopo 50 anni e una vita di calvariTREVISO - Un risarcimento da quasi un milione 200mila euro dopo 50 anni da quelle trasfusioni di sangue infetto che gli hanno rovinato la vita,... Tutto quello che riguarda Muore dopo Discussioni sull' argomento Massa, morta a causa della trasfusione con sangue infetto: ministero condannato a maxi risarcimento da un milione; Francesca muore 4 ore dopo il parto. Due audit per ricostruire la vicenda. Il marito ha presentato denuncia. Massa, morta a causa della trasfusione con «sangue infetto»: ministero condannato a maxi risarcimento da un milioneLa donna, 65 anni, aveva sviluppato una cirrosi al fegato e poi una neoplasia dopo una trasfusione con cui aveva contratto l'epatite C. Ministero della Salute condannato a risarcire i figli ... corrierefiorentino.corriere.it Epatite C da trasfusione, ottiene 100 mila euro di risarcimento dopo undici anni di battaglie: era stato infettato da bambinoQuasi undici anni per avere, finalmente, giustizia. Si è chiusa con una vittoria l’odissea giudiziaria di un veneziano di 51 anni che, dopo aver contratto l’epatite C da piccolo a causa di una ... corrieredelveneto.corriere.it Italia | Picchiato brutalmente, muore dopo due settimane di agonia - facebook.com facebook Cade con la moto, 25enne muore dopo cinque giorni in ospedale. Era andata a sbattere contro un cancello nel Varesotto #ANSA x.com