Mai più fiction fino alle 24
Da oggi, le reti televisive hanno stabilito di non trasmettere più fiction oltre le 24. Questa decisione nasce dall’esigenza di rispettare gli orari serali degli spettatori, spesso disturbati dal dover restare svegli fino a tardi per seguire le serie preferite. Numerosi telespettatori si sono lamentati di dover interrompere le fiction a causa dell’orario, spesso arrivando all’ultima puntata troppo stanchi per continuare.
Ma quante volte gli spettatori imprecano perché, assonnati, non riescono a vedere la fine della loro fiction preferita che s'allunga fino a mezzanotte? Una situazione che va avanti da anni e che è peggiorata per l'enorme successo di Affari tuoi e La ruota della fortuna che si dilungano e fanno slittare l'inizio della prima serata alle 22. Proteste arrivano da tutte le parti, anche da produttori, attori e conduttori. E che ha pensato di fare la Rai per ovviare a questa situazione? Non certo accorciare il game condotto da Stefano De Martino, che costa poco e fa il botto di spettatori, ma di spezzettare le fiction, realizzandole con puntate da 50 o 60 minuti l'una e mandandole in onda una sola alla volta e non due di seguito come da tradizione, quindi finendo verso le 23 e risparmiando anche un sacco di soldi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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