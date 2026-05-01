Da oggi, le reti televisive hanno stabilito di non trasmettere più fiction oltre le 24. Questa decisione nasce dall’esigenza di rispettare gli orari serali degli spettatori, spesso disturbati dal dover restare svegli fino a tardi per seguire le serie preferite. Numerosi telespettatori si sono lamentati di dover interrompere le fiction a causa dell’orario, spesso arrivando all’ultima puntata troppo stanchi per continuare.

Ma quante volte gli spettatori imprecano perché, assonnati, non riescono a vedere la fine della loro fiction preferita che s'allunga fino a mezzanotte? Una situazione che va avanti da anni e che è peggiorata per l'enorme successo di Affari tuoi e La ruota della fortuna che si dilungano e fanno slittare l'inizio della prima serata alle 22. Proteste arrivano da tutte le parti, anche da produttori, attori e conduttori. E che ha pensato di fare la Rai per ovviare a questa situazione? Non certo accorciare il game condotto da Stefano De Martino, che costa poco e fa il botto di spettatori, ma di spezzettare le fiction, realizzandole con puntate da 50 o 60 minuti l'una e mandandole in onda una sola alla volta e non due di seguito come da tradizione, quindi finendo verso le 23 e risparmiando anche un sacco di soldi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mai più fiction fino alle 24

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