Meno incidenti multe in aumento E terzo turno degli agenti fino alle 24

Nel 2025, la Polizia locale di Cormano ha rilevato un calo negli incidenti stradali, mentre le multe sono aumentate significativamente. La causa principale è stata l'intensificazione dei controlli e la presenza prolungata degli agenti fino a mezzanotte, che ha portato a più sanzioni per infrazioni come eccesso di velocità e uso del cellulare alla guida. La scelta di estendere il turno ha contribuito a questa situazione, che si riflette nei dati ufficiali.

© Ilgiorno.it - Meno incidenti, multe in aumento. E terzo turno degli agenti fino alle 24

È stato un 2025 con meno incidenti stradali e con più violazioni al Codice della Strada sul territorio cittadino, secondo il puntuale e approfondito Report presentato dalla Polizia locale di Cormano. Nella tradizionale relazione presentata dal comandante dei vigili cormanesi Marco Falconelli emergono, infatti, questi due dati significativi tra le varie voci delle numerose attività di monitoraggio, di verifica e di prevenzione condotte dal Comando di via dei Giovi durante l'anno appena terminato. Numeri alla mano, per i sinistri stradali, viene confermato il trend in diminuzione da qualche anno: nel 2025 gli incidenti sono stati 63, di cui 16 con solo danni alle cose e 47 con feriti, e nessun mortale.