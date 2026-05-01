Maglia Allenamento Inter 2026 2027 ecco le prime immagini | design blu royal e dettagli bianchi – FOTO

Sono state diffuse le prime immagini della nuova maglia da allenamento dell'Inter per la stagione 20262027. La divisa presenta un colore blu royal con dettagli bianchi, come mostrato da Footyheadlines. La maglia è stata mostrata attraverso foto pubblicate online. Al momento, non sono state comunicate ulteriori informazioni su materiali o eventuali caratteristiche tecniche del prodotto.

di Paolo Moramarco Maglia Allenamento Inter 20262027, ecco le prime immagini svelate da Footyheadlines: design blu royal e dettagli bianchi. Mentre la stagione 202526 si avvicina alla conclusione, cominciano a circolare le prime indiscrezioni sull’ Inter del futuro, anche dal punto di vista delle divise. Dopo le immagini relative alla prima e alla terza maglia per l’annata 202627, nelle ultime ore sono emersi anche i primi scatti della nuova maglia da allenamento nerazzurra. A pubblicarli è stato Footyheadlines, sito specializzato nelle anticipazioni sulle maglie da calcio. Secondo quanto riportato, la nuova divisa da training del Biscione presenterà un design essenziale e moderno.🔗 Leggi su Internews24.com

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Prime anticipazione della maglia da allenamento 2026/27 dell’Inter: avrà una base blu royal e inserti bianchi. Che ne pensate x.com