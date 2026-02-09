La nuova supercar elettrica Ferrari si chiamerà Luce Ecco le prime immagini degli interni – FOTO

La casa di Maranello ha svelato le prime immagini degli interni della sua nuova supercar elettrica, chiamata Luce. Le foto mostrano un abitacolo moderno e raffinato, con dettagli curati e tecnologie all’avanguardia. La presentazione ufficiale dovrebbe arrivare a breve, mentre gli appassionati già sognano di mettere le mani su questa vettura innovativa.

‹ › 1 10 ferrari luce interni. ‹ › 2 10 ferrari luce interni. ‹ › 3 10 ferrari luce interni. ‹ › 4 10 ferrari luce interni. ‹ › 5 10 ferrari luce interni. ‹ › 6 10 ferrari luce interni. ‹ › 7 10 ferrari luce interni. ‹ › 8 10 ferrari luce interni. ‹ › 9 10 ferrari luce interni. ‹ › 10 10 ferrari luce interni. Ferrari svela il design degli interni e il nome della sua nuova vettura elettrica. Si chiama “ Luce ” e promette di essere una visione sull’automotive del domani: “Quando Ferrari parla di Luce non sta definendo una tecnologia, bensì una filosofia: elettrificazione come mezzo, non come fine – una nuova era in cui design, progettazione ingegneristica e immaginazione convergono in qualcosa che prima non esisteva”, si legge in una nota del costruttore italiano, “un simbolo di chiarezza e di ispirazione, espressione dell’approccio all’innovazione che la Casa di Maranello ha sempre avuto: visione senza compromessi, design limpido, energia che si percepisce in ogni fibra, forma scolpita dalla funzione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Ferrari ha svelato il nome della sua prima auto elettrica: si chiama Luce.

