È stato annunciato l’arrivo di nuove carte di Magic: The Gathering dedicate alle Tartarughe Ninja, tra le quali alcune sono considerate tra le più rare, illustrate dall’artista Kevin Eastman. Il set include diverse carte con disegni originali e dettagliati che richiamano i personaggi del franchise. L’evento ha suscitato grande interesse tra i collezionisti e i fan del gioco di carte.

Le Tartarughe Ninja hanno conquistato il loro posto tra le icone della cultura pop tra la fine degli anni ’80 e gli anni ’90 prima come fumetto, nato dalle penne degli statunitensi Kevin Eastman e Peter Laird, poi come serie animata, vedendo Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo diventare un vero e proprio fenomeno globale. Negli anni le “Teenage Mutant Ninja Turtles” sono state declinate in vari media tra cui videogiochi, nuove serie animate e film Live Action, in questi giorni però fanno il loro debutto in una nuovo formato: le carte di Magic: The Gathering Wizard of the Coast ha infatti reso disponibile lo scorso weekend, nell’ambito dell’iniziativa “Mondi Altrove”, le Tartarughe Ninja all’interno del suo gioco di carte collezionabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Magic: The Gathering, arrivano le Tartarughe Ninja: tra le più rare un set di carte illustrate da Kevin Eastman

