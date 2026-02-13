All’Auditorium della Conciliazione la Terza Edizione del Concerto di San Valentino di Roma a favore del progetto Adotta un Angelo

Marco Sensi ha portato le sue composizioni all’Auditorium della Conciliazione il 14 febbraio, a causa della terza edizione del Concerto di San Valentino di Roma, dedicato alla raccolta fondi per il progetto “Adotta un Angelo”. La serata ha visto un pubblico di appassionati ascoltare musica dal vivo, contribuendo a sostenere questa iniziativa benefica.

CONCERTO  DI SAN VALENTINO DI ROMA MUSICHE DI MARCO SENSI ROMA, 14 FEBBRAIO, ORE 21.00 AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE A FAVORE   DELL’ASSOCIAZIONE  CE.R.S. (Centro Ricerche Studi Onlus) PER IL PROGETTO ADOTTA UN ANGELO’    La musica torna a farsi linguaggio dell’amore nella Capitale. Sabato 14 febbraio, alle ore 21.00, l’ Auditorium della Conciliazione (Via della Conciliazione, 4) ospita la Terza Edizione del Concerto di San Valentino di Roma, dopo il doppio sold out delle prime due edizioni, che hanno decretato il grande successo dell’iniziativa e consolidato l’evento come un appuntamento atteso dal pubblico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

