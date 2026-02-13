All’Auditorium della Conciliazione la Terza Edizione del Concerto di San Valentino di Roma a favore del progetto Adotta un Angelo
Marco Sensi ha portato le sue composizioni all’Auditorium della Conciliazione il 14 febbraio, a causa della terza edizione del Concerto di San Valentino di Roma, dedicato alla raccolta fondi per il progetto “Adotta un Angelo”. La serata ha visto un pubblico di appassionati ascoltare musica dal vivo, contribuendo a sostenere questa iniziativa benefica.
CONCERTO DI SAN VALENTINO DI ROMA MUSICHE DI MARCO SENSI ROMA, 14 FEBBRAIO, ORE 21.00 AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CE.R.S. (Centro Ricerche Studi Onlus) PER IL PROGETTO ADOTTA UN ANGELO’ La musica torna a farsi linguaggio dell’amore nella Capitale. Sabato 14 febbraio, alle ore 21.00, l’ Auditorium della Conciliazione (Via della Conciliazione, 4) ospita la Terza Edizione del Concerto di San Valentino di Roma, dopo il doppio sold out delle prime due edizioni, che hanno decretato il grande successo dell’iniziativa e consolidato l’evento come un appuntamento atteso dal pubblico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
"Francesco", Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi all'Auditorium Conciliazione
Il 8 ottobre 2026, all’Auditorium Conciliazione di Roma, Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi presenteranno “Francesco”.
Colleferro. Successo all’Auditorium per la terza edizione del convegno “Tecnici per il futuro – Le nuove competenze nel mondo del lavoro”
Sabato 31 gennaio l’Auditorium “Fabbrica della Musica” di Colleferro ha ospitato la terza edizione del convegno “Tecnici per il futuro”.
Argomenti discussi: Harry’s Magic Symphony all'Auditorium Conciliazione; Auditorium Conciliazione, Harry's Magic Symphony: l'incanto di Hogwarts con l'orchestra Lords of the Sound; Supermagic 2026, l’evento all’Auditorium Conciliazione di Roma; Concerto di San Valentino di Roma, il viterbese Marco Sensi sarà protagonista all'Auditorium Conciliazione.
«Ballet Stars Gala» all'Auditorium Conciliazione: in scena le stelle della danza classica, da Samadashvili a WomackLa serata è in programma mercoledì 11 febbraio con un repertorio che spazia da «Lo Schiaccianoci» a «La Bella Addormentata» e un cast di ballerini internazionali sul palco per alcune delle più belle c ... roma.corriere.it
Auditorium Conciliazione, «Harry’s Magic Symphony»: l'incanto di Hogwarts con l'orchestra Lords of the SoundMartedì 10 febbraio all’Auditorium Conciliazione arriva dal vivo la musica della saga dei maghetti da record, firmata da John Williams, con 50 musicisti guidati dalla bacchetta di Yakobenchuk Nazar ... roma.corriere.it
Si è tenuta la premiazione della terza edizione del riconoscimento per le tesi di laurea su tematiche di genere dell’università. Presente il padre della ragazza vittima di femminicidio nel 2023 - facebook.com facebook
Inaugurata la terza edizione di STEM by UniME unime.it/notizie/inaugu… x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.