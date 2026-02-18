Nuovo Concerto del Sabato al conservatorio con la sfida musicale tra chitarra e pianoforte

Sabato 21 febbraio alle 17, il Conservatorio Cantelli di Novara ospita il nuovo appuntamento del Concerto del Sabato. La causa è una sfida musicale tra chitarra e pianoforte, che promette uno spettacolo coinvolgente. Gli studenti si preparano da settimane per questa esibizione, che vede protagonisti giovani talenti della scuola. L’evento si svolge nella sala principale del conservatorio, attirando appassionati e curiosi dalla città. La serata si annuncia ricca di brani sorprendenti e momenti di grande energia musicale.

Sabato 21 febbraio, alle 17, arriva un nuovo Concerto del Sabato al Conservatorio Cantelli di Novara. Due strumenti polifonici si contenderanno la scena del Fratelli Olivieri. Inizio con la chitarra di Leonardo Sammartino, per lui brani di tre compositori: I e III movimento della Sonata di Antonio José, Tre pezzi per chitarra di Carlos Chàvez, Elegia e Tarantella di Johann Kaspar Metz. Il pianoforte di Pietro Begni risponde con brani di quattro autorevoli autori: La soirée dans Grenade di Debussy, La Vega di Albeniz, Fantasia Baetica di de Falla e El Pelele di Granados. I mondi musicali proposti saranno narrati dalle 16.