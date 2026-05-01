Maggio Musicale concerto nel segno di Cajkovskij e Dvorak

Il maestro Michele Mariotti torna a dirigere l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino per un concerto che si terrà nella Sala Mehta del teatro domenica 3 maggio alle 17. L’evento segna il suo ritorno a Firenze dopo quasi un anno e sarà incentrato su composizioni di Cajkovskij e Dvorak. La serata prevede l’esecuzione di due celebri sinfonie di questi compositori.

Firenze, 1 maggio 2026 - A quasi un anno di distanza dal suo ultimo impegno fiorentino il maestro Michele Mariotti torna alla guida dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino per un nuovo concerto sinfonico in programma nella Sala Mehta del Teatro domenica 3 maggio alle ore 17. Insieme al maestro Mariotti, al pianoforte, Andrea Lucchesini. Questo nuovo appuntamento sinfonico nell’ambito dell’88ª edizione del Festival del Maggio Musicale si apre con l’esecuzione del “Concerto n. 1 in si bemolle minore op. 23 per pianoforte e orchestra” di Pëtr Il'ic Cajkovskij. Fra le più note composizioni del musicista russo, scritto tra la fine del 1874...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maggio Musicale, concerto nel segno di Cajkovskij e Dvorak Notizie correlate Maggio Musicale: Michele Mariotti sul podio e Andrea Lucchesini al pianoforte per ?ajkovskij e Dvo?ákFIRENZE – Nell’ambito dell’88º Festival del Maggio Musicale Fiorentino, domenica 3 maggio alle 17, nella Sala Zubin Mehta del Teatro del Maggio,... Leggi anche: Firenze, Duettango in concerto nel segno di Piazzolla Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Zubin Mehta dirige la Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven per il suo 90° compleanno; Firenze, 88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino: Zubin Mehta dirige la Nona sinfonia di Beethoven per il suo 90° compleanno; Maggio Musicale in Chiesa Vecchia; Maggio Musicale Fiorentino, Zubin Mehta compie 90 anni e dirige la Nona di Beethoven. Concerto del Primo Maggio 2026: la scalettaTorna, come da tradizione nel giorno della Festa dei lavoratori, il Concerto del Primo Maggio. La maratona musicale andrà in onda in diretta da Piazza San Giovanni a Roma su Rai3 a partire dalle 15.15 ... rockol.it A che ora inizia il Concerto primo maggio 2026: l’orario d’inizio su Rai 3A che ora inizia il Concerto primo maggio 2026: l'orario d'inizio su Rai 3 dell'evento in programma oggi, 1 maggio in piazza San Giovanni ... tpi.it #musica Sabato 2 maggio prende il via una nuova edizione del Maggio musicale persicetano organizzato da Pro Loco S. Giovanni in Persiceto in collaborazione col Comune. Sabato 2 maggio alle ore 17:30, presso la Chiesa di Sant'Apollinare, si terrà l'inaug - facebook.com facebook Festival del Maggio Musicale Fiorentino numero 88: ZUBIN MEHTA DIRIGE LA NONA SINFONIA DI BEETHOVEN PER I SUOI 90 ANNI mercoledì 29 aprile, alle 20, il maestro sale sul podio della Sala Grande. Una mostra fotografica nel Foyer con 90 scatti ripe x.com