Firenze Duettango in concerto nel segno di Piazzolla

Mercoledì 29 aprile alle 20.30 si terrà un concerto presso l’Antisalotto Culturale di Firenze, situato in via della Fornace 9. L’evento vedrà esibirsi il gruppo Duettango, che proporrà brani dedicati a Piazzolla. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti e sarà necessario prenotare telefonicamente. La serata si svolge negli spazi dell’Antisalotto Culturale, nel centro della città.

Firenze, 28 aprile 2026 – Mercoledì 29 aprile, a partire dalle ore 20.30, negli spazi dell’Antisalotto Culturale di Firenze (via della Fornace 9, a ingresso libero fino ad esaurimento posti, con necessità di prenotazione al cell. 378 4165712) prende forma una serata dal respiro profondamente evocativo: un viaggio nel cuore pulsante del tango contemporaneo, nel segno di Astor Piazzolla. In apertura, prima dell’attesa performance musicale, un momento di rara suggestione (voluto anche in considerazione del contestuale Salone del restauro, in programma dal 27 al 30 nel capoluogo toscano, alla Fortezza da Basso): l’eccezionale esposizione del bandoneon personale ed originale del grande compositore argentino, risalente al 1921, strumento simbolo di un’estetica rivoluzionaria, che viene destinato ad un accurato intervento di restauro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, Duettango in concerto nel segno di Piazzolla Notizie correlate Firenze, concerto dei Solisti Fiorentini nel segno di Mozart e BrahmsFirenze, 13 aprile 2026 - Nuovo appuntamento della rassegna Il Palazzo Suona 2026 con il concerto de I Solisti Fiorentini. Firenze, concerto nel segno di Beethoven, Bartók e Franck al teatro NiccoliniFirenze, 28 marzo 2026 - Domenica 29 marzo, alle ore 19, al Teatro Niccolini, Veronika Eberle al violino e Dénes Várjon al pianoforte eseguiranno la... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Duettango a Firenze nel segno di Piazzolla: il respiro del tango nuevo, all’Antisalotto Culturale; Il Conservatorio P. I. Tchaikovsky porta Astor Piazzolla a Firenze; Firenze | Duettango con Filippo Arlia e Cesare Chiacchiaretta. Firenze, Duettango in concerto nel segno di PiazzollaIl 29 aprile all’Antisalotto Culturale con esposizione del bandoneon originale del grande Maestro argentino ... msn.com #Rocchi rinchiuso nella sua casa di Firenze: l'ex designatore continua a dichiararsi estraneo ai fatti - facebook.com facebook In vendita a Firenze la dimora da cui Galileo Galilei osservava le stelle: 12 milioni e mezzo di euro x.com