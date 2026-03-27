Settimana Santa a Pompei | preghiere messe e Via Crucis in programma Un evento imperdibile!

Durante la Settimana Santa a Pompei sono previste diverse celebrazioni religiose tra cui preghiere, messe e la Via Crucis. Le iniziative si svolgeranno in vari luoghi della città, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori. Le celebrazioni si terranno nel rispetto delle date tradizionali, con un calendario di eventi distribuito nel corso della settimana.

"> La Settimana Santa 2026 a Pompei: Celebrazioni Imperdibili. Prende il via domenica 29 marzo 2026 la Settimana Santa a Pompei, un evento di grande importanza religiosa che attira fedeli da ogni parte del mondo. Le celebrazioni si svolgeranno presso il sacro Santuario, famoso per la sua bellezza e per la profondità spirituale che trasmette. Con un calendario ricco di eventi, dai riti liturgici alle processioni, la Settimana Santa promette momenti di intensa riflessione e partecipazione comunitaria. Il Programma della Settimana Santa. La Settimana Santa si aprirà ufficialmente alle 10:30 di domenica 29 marzo con la benedizione dei rami di ulivo, un rito simbolico che ricorda l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Settimana Santa a Pompei: preghiere, messe e Via Crucis in programma. Un evento imperdibile! Articoli correlati Il centro farà da cornice alla Via Crucis: le celebrazioni della Settimana Santa a Pescara“Anche quest’anno – queste le parole dell’arcivescovo Tommaso Valentinetti - ci prepariamo a vivere la Settimana Santa seguendo il ritmo intenso... Leggi anche: La Via Crucis cittadina apre la Settimana Santa a Lanciano Altri aggiornamenti su Settimana Santa Temi più discussi: Settimana Santa al Santuario di Pompei. Il programma delle celebrazioni; Pompei, settimana santa al Santuario: inizia il cammino di fede verso la Pasqua; Leone XIV: all’arcivescovo di Canterbury Sarah Mullally, continuare a dialogare nella verità e nell’amore; Pachino, Il programma della Settimana Santa: la processione dell’Ecce Homo e la Paci. Settimana Santa a Pompei: preghiere, messe e Via Crucis in programma. Un evento imperdibile!Prende il via domenica 29 marzo 2026 la Settimana Santa a Pompei, un evento di grande importanza religiosa che attira fedeli da ogni parte del mondo. Le celebrazioni si svolgeranno presso il sacro ... napolipiu.com Settimana Santa: Pompei, le celebrazioni presiedute dall’arcivescovo CaputoDomenica 29 marzo, con la benedizione dei rami di ulivo, nel piazzale San Giovanni XXIII, si apriranno i riti della Settimana Santa nel santuario di Pompei. A presiedere il rito, alle 10.30, mons. Tom ... agensir.it Tradizione, religione e turismo: via a Cagliari ai riti della Settimana santa x.com SETTIMANA SANTA A RANDAZZO : TRA FEDE E TRADIZIONE SECOLARE Randazzo si prepara a vivere i giorni più intensi dell’anno: dal 30 marzo al 5 aprile 2026, la città si immerge nei riti della Settimana Santa, tra processioni suggestive, canti e dev - facebook.com facebook