Maggio inizia con una bella giornata di sole

Venerdì 1° maggio a Bergamo si presenta con una giornata prevalentemente soleggiata, accompagnata da alcune nubi sparse al mattino. Le previsioni indicano che non ci saranno piogge nel corso della giornata, offrendo condizioni climatiche favorevoli per le attività all’aperto. Le temperature sono stabili e il cielo si manterrà sereno per buona parte della giornata.

Il meteo a Bergamo riserva per la giornata di oggi, venerdì 1° maggio, un tempo soleggiato, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2880m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Le previsioni sono a cura di 3Bmeteo. Le previsioni in Lombardia Dopo aver dato un’occhiata al tempo a Bergamo spostiamoci sulla Lombardia. L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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