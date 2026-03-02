Gianpiero Garofalo si è piazzato al sesto posto nel Gran Premio di Helsinki, tappa conclusiva della Fei World Cup Europa Ovest. La sua performance ha portato un risultato positivo per la nazionale italiana di dressage. La gara si è svolta senza intoppi, con Garofalo che ha dimostrato determinazione e precisione. Il risultato rappresenta un risultato rilevante per la squadra azzurra in questa competizione.

Se la mission dichiarata di Gianpiero Garofalo a Helsinki, tappa conclusiva della Fei World Cup Europa Ovest, era quella di tenere alti i colori azzurri, l’obiettivo è stato raggiunto e superato di gran lunga. Garofalo è infatti stato fra i protagonisti sia del GP di ieri con il 6° posto in barrage (04 pen), dopo che nella giornata d’apertura si era piazzato 2° nella gara di 1,45 m in sella a Kardessa Z per poi vincere brillantemente quella di 1,50 m con Lambrusco. Ieri, nella competizione clou Garofalo (Querido van’t Ruythershof) è letteralmente “volato” sugli ostacoli del percorso-base, ma è poi incappato in una toccata nel barrage chiudendo 6° tra i 7 concorrenti del secondo giro (su 39 partenti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sesto nel gran premio, una bella notizia per la nazionale. Garofalo porta un raggio di sole azzurro a Helsinki

Equitazione, Giampiero Garofalo sesto ad Helsinki nella Coppa del Mondo di salto ostacoli. Nessun azzurro alle FinaliNella gara finlandese sono 7 i netti nel tempo sul percorso base, 4 dei quali replicati al barrage: vince lo svizzero Steve Guerdat su Albfuehren’s...

